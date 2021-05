Mercenario italiano arrestato, il 28enne combatteva in Ucraina nella regione del Donbass (Di giovedì 6 maggio 2021) Ucraina Mercenario italiano arrestato. Un ragazzo italiano ha deciso di lasciare la sua città natale, Messina, per andare in Ucraina a combattere come soldato Mercenario. Il ragazzo ha soli 28 anni ed ora è in manette per aver prestato servizio come “combattente illegittimo”. Ucraina Mercenario arrestato Il ragazzo sarebbe stato reclutato in Italia. Ha combattuto in cambio di un corrispettivo economico a fianco delle miIizie filo-russe. Nel 2014 hanno preso piede alcune offensive tra l’esercito ucraino e truppe filorusse nella regione del Donbass, in Ucraina orientale. Il giovane italiano ha preso parte ai combattimenti e adesso dovrà ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 6 maggio 2021). Un ragazzoha deciso di lasciare la sua città natale, Messina, per andare ina combattere come soldato. Il ragazzo ha soli 28 anni ed ora è in manette per aver prestato servizio come “combattente illegittimo”.Il ragazzo sarebbe stato reclutato in Italia. Ha combattuto in cambio di un corrispettivo economico a fianco delle miIizie filo-russe. Nel 2014 hanno preso piede alcune offensive tra l’esercito ucraino e truppe filorussedel, inorientale. Il giovaneha preso parte ai combattimenti e adesso dovrà ...

