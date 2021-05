Mario Kart 8 Deluxe nel 2020 ha venduto più di Ghost of Tsushima e altri grandi titoli

(Di giovedì 6 maggio 2021)macina vendite inarrestabili nonostante sia una versione rimasterizzata del gioco uscito nel 2014 su WiiU. Il gioco ha superato i 35 milioni di copie vendute da quando ha debuttato nel 2017. Solo da aprilea marzo 2021, Nintendo ha10,62 milioni di copie: ciò rende il gioco uno dei più venduti in quel periodo, più delleuscite di quell'anno. Ma facciamo un confronto: Sony ha confermato cheof, uno dei suoi giochi più venduti dello scorso anno, ha6,5 milioni di copie nel periodo che arriva fino a marzo. Ciò rende il gioco di Sucker Punch un enorme successo, ma non si avvicina alle vendite del vecchio titolo corsistico ditargato Nintendo. Ma non è ...

Riporteremo qui sotto la classifica integrale, ma ci limitiamo solo a segnalare8 Deluxe come attuale campione di incassi in tutto il suo ciclo vitale, Super3D All - Stars per i ...... come ad esempio Animal Crossing: New Horizons (recensione) con 20,85 milioni di copie quest'anno su un totale di 32,63 milioni,8 Deluxe (10,62 milioni di copie su 35,69 milioni in totale)...Oggi è uscito il report finanziario di Nintendo e abbiamo una classifica dei titoli più venduti di sempre. Mario Kart 8 Deluxe regna sovrano.Nintendo Switch infrange ogni previsione di Nintendo e supera le aspettative: 28,83 milioni di console vendute in un anno ...