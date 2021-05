Maria Tona fuori da Uomini e Donne, l’ex dama: “Mi sentivo un numero” (Di giovedì 6 maggio 2021) Indubbiamente sono stati in molti in questo ultimo periodo a chiedersi il perché Maria Tona non si trovasse più a Uomini e Donne. D’altronde, non poteva che insorgere una certa curiosità tra i telespettatori e fan del programma, che hanno seguito con grande interesse il percorso dell’ex dama. Ma oggi, dopo una lunga intervista concessa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 6 maggio 2021) Indubbiamente sono stati in molti in questo ultimo periodo a chiedersi il perchénon si trovasse più a. D’altronde, non poteva che insorgere una certa curiosità tra i telespettatori e fan del programma, che hanno seguito con grande interesse il percorso del. Ma oggi, dopo una lunga intervista concessa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ElisaDiGiacomo : U&D, Maria Tona sull'addio al dating show: 'Solo una cosa, carne da macello' - infoitcultura : UeD news, Maria Tona: “La verità uscirà fuori”, anche Aurora dice la sua - FeLibero : 'Come carne da macello': ex dama spara a zero dopo l'addio a Uomini e Donne - zazoomblog : UeD news Maria Tona: “La verità uscirà fuori” anche Aurora dice la sua - #Maria #Tona: #verità #uscirà #fuori” - GossipItalia3 : UeD news, Maria Tona: “La verità uscirà fuori”, anche Aurora dice la sua #gossipitalianews -