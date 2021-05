Madonna ricorda Nick Kamen | l’ultimo saluto su Instagram

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021)e lo fa attraverso i social, strumento cui la material girl ricorre da sempre per comunicare con il suo pubblico. La morte diè morto ieri mattina a soli 59 anni. Da anni combatteva contro un tumore al midollo osseo – malattia e si era ritirato dalle scene per dedicarsi alla pittura, specialmente dopo il flop deldisco in studio Whatever, Whenever (1992). Negli anni ’80, a soli 18 anni, era diventato famoso dopo aver partecipato a uno spot della Levi’s nel quale entrava in una lavanderia in jeans e maglietta bianca, per poi spogliarsi e restare con i soli boxer. Da quel momento divenne una star mondiale, oltre a trasformarsi nel nuovo idolo per le ragazzine. Fu proprio ...