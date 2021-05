Lo Zan | Fedez e il tiro all’opinione

(Di giovedì 6 maggio 2021) Trae Pillon, tutti a grugnire intorno alla proposta di legge del deputato PD. In democrazia, più si rispetta la diversità, meglio è. Nella finta democrazia liberale, invece, funziona come nella Fattoria degli animali di Orwell: c’è sempre qualcuno che vuol essere più uguale degli altri. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

VittorioSgarbi : Il Ddl Zan? Il primo a essere condannato sarebbe proprio quel furbastro di Fedez… - LegaSalvini : Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa: ''È assordante il silenzio della sinistra sulle minacce di morte… - NicolaPorro : I 3 lati oscuri del #ddlZan, illustrati in modo facile facile. Li capirebbe anche un 'comunista col Rolex'. E… - alessiioc : @Robertogabelli3 @PiervincenzoPi7 @avecgentilesse @matteosalvinimi Fedez omofobo? ma se sta combattendo per l’appr… - novecento_lett : Riflessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Zan Fedez

Come ha giustamente dettoa nome dei giovani digitali, la leggeè un grande ombrello da aprire a protezione di tutti coloro che fanno fatica a farsi accettare per come sono'.... 'Ha scosso le coscienze di molti' Sabato scorsoha attaccato i dirigenti della Rai, rei di aver cercato di impedirgli di leggere il suo discorso in favore del DDLsul palco del Concertone ...Gli accadimenti recenti, la polemica su Fedez dopo il suo discorso in occasione del Concertone del 1° maggio durante il quale si è accoratamente premurato di prendere di mira le frasi omofobe pronunci ...Il monologo di Pio e Amedeo a Feliccisma Sera divide il mondo dello spettacolo e l'opinione pubblica, tra chi approva e chi li condanna ...