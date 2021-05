L’Isola dei famosi: Ubaldo lascia il programma (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Isola dei famosi, lo stilista e cromatologo Ubaldo ha deciso di lasciare il programma: ecco tutti gli aggiornamenti Quest’anno il programma L’Isola dei famosi ci sta stupendo come non mai. Numerosi sono infatti gli abbandoni improvvisi che stanno colpendo questa edizione. L’ultimo, fresco di gossip, è quello dello stilista Ubaldo Lanzo, che era nel gruppo di concorrenti a rischio eliminazione, insieme a Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. Il vip calabrese avrebbe dunque deciso di tornare a casa. Ciò che ha fatto mangiare la foglia ai telespettatori è accaduto nel daytime di oggi. Il conduttore ed inviato Massimiliano Rosolino ha infatti annullato il televoto che comprendeva anche Ubaldo e ne ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021)dei, lo stilista e cromatologoha deciso dire il: ecco tutti gli aggiornamenti Quest’anno ildeici sta stupendo come non mai. Numerosi sono infatti gli abbandoni improvvisi che stanno colpendo questa edizione. L’ultimo, fresco di gossip, è quello dello stilistaLanzo, che era nel gruppo di concorrenti a rischio eliminazione, insieme a Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. Il vip calabrese avrebbe dunque deciso di tornare a casa. Ciò che ha fatto mangiare la foglia ai telespettatori è accaduto nel daytime di oggi. Il conduttore ed inviato Massimiliano Rosolino ha infatti annullato il televoto che comprendeva anchee ne ...

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - ansaeuropa : 'Facciamo appello alla calma e alla moderazione', ha aggiunto la portavoce della @EU_Commission riguardo la mobili… - Agenzia_Ansa : I pescherecci francesi, che da stamattina stazionavano nelle acque dell'isola britannica di Jersey, nella Manica,… - Azzurra_1926 : RT @arianagrimmie: Non guardo l’isola dei famosi, ma conosco awed come youtuber da anni e mi chiedo come sia possibile che nessuno lo stia… - theartofsobrown : RT @_SpaceJay___: L'isola dei famosi è spazzatura, c'è a chi piace e a chi non piace, ma tutti abbiamo visto la condizione fisica di Awed e… -