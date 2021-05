Libia | Urso | ‘Governo riferisca in Parlamento su attacco a pescherecci italiani’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Chiediamo che il Governo italiano venga in Aula a fine seduta a riferire su quanto accaduto relativamente ai dueitaliani attaccati dalla Guardia costiera libica. Dalle notizie che giungono il comandante di uno dei duesarebbe rimasto ferito e questo ci rimanda all’episodio del sequestro dei nostri marinai e alla loro lunga detenzione inprima che fossero rilasciati. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi e pretendiamo che il Governo cinel merito”. Lo chiede il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

