Libia | liberato il peschereccio ' Aliseo'

Ultime Notizie dalla rete : Libia liberato

... la fregata italiana intervenuta al largo della. Lo riferisce un comunicato stampa della Marina militare. "A pochi giorni di distanza dell'intervento di nave Alpino in Cirenaica, nave Libeccio ...Il peschereccio 'Aliseo' di Mazara del Vallo, che è stato mitragliato da una motovedetta militare libica mentre era impegnato in una battuta al largo di Bengasi, è stato. Lo ha reso noto Alessandro Giacalone, armatore del mezzo e figlio di Giuseppe, il comandante rimasto lievemente ferito. L''Aliseo' è ora in navigazione verso le coste siciliane.La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazion ...Il peschereccio italiano Aliseo "risulta attualmente libero" e il comandante "sarà sottoposto a controllo sanitario e cure mediche da ...