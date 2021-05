LeBron James diventa azionista di minoranza del Malaga (Di giovedì 6 maggio 2021) LeBron James sempre più dentro il mondo del calcio. Come riporta il Mundo Deportivo, il Re diventerà azionista di minoranza del Malaga, con l’intenzione in futuro di ampliare la sua quota di partecipazione. La stella dei Lakers entrerà nel club spagnolo tramite RedBird Capital Partners, società di cui fa parte. La notizia era già circolata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 maggio 2021)sempre più dentro il mondo del calcio. Come riporta il Mundo Deportivo, il Re diventeràdidel, con l’intenzione in futuro di ampliare la sua quota di partecipazione. La stella dei Lakers entrerà nel club spagnolo tramite RedBird Capital Partners, società di cui fa parte. La notizia era già circolata L'articolo

