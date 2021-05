La Famiglia Reale fa gli auguri al piccolo Archie con una foto in cui c’è anche Meghan Markle (Di giovedì 6 maggio 2021) Segnali di distensione tra la coppia formata da Harry e Meghan e la Famiglia Reale britannica. Nel giorno del secondo compleanno del piccolo Archie, primogenito dei duchi di Sussex, sull’account ufficiale dei reali è stato pubblicato un messaggio di auguri dedicato al piccolo. Ma la vera sorpresa è nella foto scelta per accompagnare il post: uno scatto in cui compare anche Meghan, considerata all’origine della Megxit. Solo qualche mese fa, Harry e la moglie avevano rilasciato la loro intervista bomba a Oprah Winfrey, accusando i reali di razzismo. Un gesto cui la regina Elisabetta, segnando un altro punto presso l’opinione pubblica, reagisce tendendo loro la mano. Harry è tornato a parlare con il fratello William La ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Segnali di distensione tra la coppia formata da Harry ee labritannica. Nel giorno del secondo compleanno del, primogenito dei duchi di Sussex, sull’account ufficiale dei reali è stato pubblicato un messaggio didedicato al. Ma la vera sorpresa è nellascelta per accompagnare il post: uno scatto in cui compare, considerata all’origine della Megxit. Solo qualche mese fa, Harry e la moglie avevano rilasciato la loro intervista bomba a Oprah Winfrey, accusando i reali di razzismo. Un gesto cui la regina Elisabetta, segnando un altro punto presso l’opinione pubblica, reagisce tendendo loro la mano. Harry è tornato a parlare con il fratello William La ...

