Incidente sul lavoro a Pagazzano, operaio morto schiacciato in un cantiere (Di giovedì 6 maggio 2021) Dramma a Pagazzano: operaio di 46 anni morto in cantiere. È stato schiacciato da un peso caduto dall’alto. Incidente sul lavoro a Pagazzano: un operaio di 46 anni è stato schiacciato da un carico che sarebbe caduto dall’alto. L’uomo è stato travolto ed è morto. Inutili i tentativi dei soccorritori arrivati sul posto. Pagazzano, operaio di 46 anni morto in cantiere. È stato schiacciato da un peso caduto dall’alto Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, l’uomo, un operaio di 46 anni, stava lavorando in un cantiere quando è stato travolto da un carico caduto dall’alto. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) Dramma adi 46 anniin. È statoda un peso caduto dall’alto.sul: undi 46 anni è statoda un carico che sarebbe caduto dall’alto. L’uomo è stato travolto ed è. Inutili i tentativi dei soccorritori arrivati sul posto.di 46 anniin. È statoda un peso caduto dall’alto Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, l’uomo, undi 46 anni, stava lavorando in unquando è stato travolto da un carico caduto dall’alto. ...

Advertising

Tg3web : 'Luana non era una sfortunata ragazza, era un'operaia tessile che è morta nel 2021 così come si moriva 50 anni fa'.… - Radio1Rai : ??Incidente sul #lavoro: un operaio di 46 anni é morto in un cantiere, a Pagazzano (Bergamo), schiacciato da un cari… - Agenzia_Ansa : Incidente sul lavoro in un'azienda tessile: una giovane madre di 22 anni è morta finendo dentro l'ingranaggio dell'… - DuraccioAntonio : RT @FilcaCisl: +++ Tragedia in un cantiere a #Pagazzano: operaio di 46 anni muore schiacciato da una lastra +++ - bolartur : RT @leggoit: Bergamo, incidente sul lavoro operaio muore schiacciato in un cantiere -