Il Pd sta per annunciare il candidato sindaco per Roma: sarà Zingaretti? (Di giovedì 6 maggio 2021) I sondaggi interni sembrano aver scalfito gli annunci del passato. E ora Nicola Zingaretti sembra pronto a cedere alle lusinghe di Enrico Letta e accettare la candidatura a sindaco di Roma. Sabato sarà il giorno in cui il Partito Democratico svelerà le sue carte per la capitale e la convergenza – quasi universale – è sul nome dell’attuale Presidente della Regione Lazio. Solo qualche settimana fa, però, lo stesso ex segretario dem aveva annunciato pubblicamente il proprio “rifiuto”. Ora, però, le convinzioni sembrano essere cambiate. Zingaretti candidato sindaco di Roma? Sabato l’annuncio del PD A raccontare i retroscena all’interno del Pd è Il Fatto Quotidiano che sottolinea come il ripensamento sia figlio di un accordo interno, anche con vista sulla ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) I sondaggi interni sembrano aver scalfito gli annunci del passato. E ora Nicolasembra pronto a cedere alle lusinghe di Enrico Letta e accettare la candidatura adi. Sabatoil giorno in cui il Partito Democratico svelerà le sue carte per la capitale e la convergenza – quasi universale – è sul nome dell’attuale Presidente della Regione Lazio. Solo qualche settimana fa, però, lo stesso ex segretario dem aveva annunciato pubblicamente il proprio “rifiuto”. Ora, però, le convinzioni sembrano essere cambiate.di? Sabato l’annuncio del PD A raccontare i retroscena all’interno del Pd è Il Fatto Quotidiano che sottolinea come il ripensamento sia figlio di un accordo interno, anche con vista sulla ...

Advertising

gennaromigliore : Sono d’accordo con @PieroSansonetti: si sta tentando in tutti i modi di distogliere l’attenzione da ciò che accade… - AlfonsoBonafede : Tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza a @piersileri per le minacce che ha ricevuto. Pierpaolo è una persona i… - rubio_chef : No, questo ragazzo non sta venendo “censurato” al Concertone di Gerusalemme, sta venendo arrestato per aver osato r… - _irontae_ : ma mi fa schifo come lo faccia la scuola, come tutto sia fatto per avere un voto di merda che per loro attesta la m… - sofu_2006 : RT @L0VEYOUGOODBY3: ciao persona, se Louis ti sta a cuore e non puoi votare, puoi ritwittare quello che sto scrivendo io, fallo per Lou! ta… -

Ultime Notizie dalla rete : sta per Panchina Napoli, si può chiudere con Spalletti: spunta un compromesso Commenta per primo Mentre oggi in casa Napoli c'è Gattuso sulla panchina che lotta per riportare il club partenopeo in Champions League, il prossimo anno il tecnico calabrese quasi ... il problema sta ...

Fed e tassi di interesse: i mercati temono il rialzo ...Moody's ha annunciato di avere rivisto al rialzo l'outlook sulla crescita del Pil reale degli Usa per il 2021 a quasi +7% e a oltre il +5% per il 2022, ma ha anche dichiarato che l'inflazione "sta ...

La Conferenza sul Futuro dell'Europa: il domani sta per avere inizio? EuNews Galleria Vittoria chiusa, prof di Ingegneria dovrà risolvere il «giallo» L’Anas, che dal 2018 fa parte delle Ferrovie dello Stato, si occupa da oltre un secolo di costruzione e progettazione e manutenzione di strade ed infrastrutture della viabilità. Proprio ieri alcuni di ...

Coprifuoco, centri commerciali nel weekend, piscine, matrimoni: il calendario delle riaperture fino a luglio Il 15 e il 17 maggio, poi l'1 e il 15 giugno e, alla fine, l'1 luglio. Dopo il decreto riaperture del 26 aprile scorso, il calendario per la ripartenza della Penisola ...

Commentaprimo Mentre oggi in casa Napoli c'è Gattuso sulla panchina che lottariportare il club partenopeo in Champions League, il prossimo anno il tecnico calabrese quasi ... il problema......Moody's ha annunciato di avere rivisto al rialzo l'outlook sulla crescita del Pil reale degli Usail 2021 a quasi +7% e a oltre il +5%il 2022, ma ha anche dichiarato che l'inflazione "...L’Anas, che dal 2018 fa parte delle Ferrovie dello Stato, si occupa da oltre un secolo di costruzione e progettazione e manutenzione di strade ed infrastrutture della viabilità. Proprio ieri alcuni di ...Il 15 e il 17 maggio, poi l'1 e il 15 giugno e, alla fine, l'1 luglio. Dopo il decreto riaperture del 26 aprile scorso, il calendario per la ripartenza della Penisola ...