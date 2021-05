I tecnici del governo Draghi piacciono sempre di più: ecco i ministri verso cui gli italiani hanno maggiore fiducia – Il sondaggio (Di giovedì 6 maggio 2021) A poco meno di tre mesi dall’insediamento del governo guidato da Mario Draghi, quali sono i ministri dell’esecutivo che ispirano maggior fiducia negli italiani? Secondo l’indagine condotta dall’Istituto Piepoli, al primo posto, stabile, c’è il ministro della Cultura Dario Franceschini, con un livello di fiducia pari al 52%, seguito dalla ministra alla Giustizia Marta Cartabia (48%). Al terzo posto, con il 46%, c’è invece la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in crescita rispetto alla precedente rilevazione, che supera così il ministro della Salute Roberto Speranza, fermo al 45%. A chiudere la Top 5 i ministri Vittorio Colao e Daniele Franco (44%), rispettivamente titolari del dicastero dell’Innovazione tecnologica e della transizione digitale e di quello ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) A poco meno di tre mesi dall’insediamento delguidato da Mario, quali sono idell’esecutivo che ispirano maggiornegli? Secondo l’indagine condotta dall’Istituto Piepoli, al primo posto, stabile, c’è il ministro della Cultura Dario Franceschini, con un livello dipari al 52%, seguito dalla ministra alla Giustizia Marta Cartabia (48%). Al terzo posto, con il 46%, c’è invece la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in crescita rispetto alla precedente rilevazione, che supera così il ministro della Salute Roberto Speranza, fermo al 45%. A chiudere la Top 5 iVittorio Colao e Daniele Franco (44%), rispettivamente titolari del dicastero dell’Innovazione tecnologica e della transizione digitale e di quello ...

