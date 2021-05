I conti si faranno con il maggioritario

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) La legge elettorale nella politica italiana si cambia ormai in ogni legislatura. E questo per un semplice motivo: e cioè, non essendoci più una politica che proietti il suo orizzonte a lungo termine, tutto si riduce all’immediato. E quindi i partiti, o quel che resta di loro, decidono sulla base dell’incrocio dei sondaggi degli ultimi mesi della legislatura. Non stupiscono, al riguardo, i repentini cambiamenti di opinione. Sotto questo versante l’iniziativa politica del Pd è persino troppo emblematica. Dopo aver tessuto le lodi per mesi e mesi del proporzionale e quindi della necessità di avere una legge elettorale che guardasse in quella direzione, improvvisamente è ritornata di moda, quasi come il dogma delle primarie, il sistemae tutto ciò che comporta, in termini di benefici, quell’impianto regolamentare e legislativo. E questo perché, come ...