Giornata Mondiale della Password: l’89% degli utenti di tutto il mondo mette in atto misure per proteggere la propria privacy online (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 maggio 2021 Oggi è il World Password Day, una Giornata Mondiale che ha lo scopo di ricordare l’importanza di proteggere le proprie Password ed invitare gli utenti di tutto il mondo a mettere in pratica tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare che i criminali informatici possano accedere ad informazioni sensibili sfruttando Password non sicure. Le Password non solo ci permettono di fare acquisti, imparare e socializzare online, ma servono soprattutto a proteggerci. Da quando milioni di persone in tutto il mondo a causa della pandemia sono state costrette a passare più tempo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 maggio 2021 Oggi è il WorldDay, unache ha lo scopo di ricordare l’importanza dile proprieed invitare glidiilre in pratica tutte ledi sicurezza necessarie per evitare che i criminali informatici possano accedere ad informazioni sensibili sfruttandonon sicure. Lenon solo ci permettono di fare acquisti, imparare e socializzare, ma servono soprata proteggerci. Da quando milioni di persone inila causapandemia sono state costrette a passare più tempo a ...

Advertising

Radio1Rai : ?? #5maggio Giornata Mondiale per il Lavaggio delle Mani. Si celebra anche al Policlinico Umberto I di Roma. Testimo… - LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - Pontifex_it : Ho pensato di dedicare il messaggio per la 107a Giornata Mondiale del #Migrante e del #Rifugiato a questo tema: “Ve… - IdeawebTV : Anche Cuneo celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa - CyCassius : RT @Radio1Rai: ?? #5maggio Giornata Mondiale per il Lavaggio delle Mani. Si celebra anche al Policlinico Umberto I di Roma. Testimonial d’ec… -