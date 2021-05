Ginnastica ritmica, le Farfalle tornano in gara! Coppa del Mondo dopo un’assenza infinita (Di giovedì 6 maggio 2021) Le Farfalle sono pronte per tornare a volare! E permetteci di dirlo: finalmente! dopo un anno e mezzo di assenza dalle pedane, la Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica si rimette in gioco e parteciperà alla terza tappa della Coppa del Mondo 2021, in programma nel weekend del 7-9 maggio a Baku (Azerbaijan). Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno partecipato all’ultima competizione in occasione dei Mondiali 2019, poi la pandemia ha cancellato una miriade di eventi e nel 2021 avevano rinunciato alle prime due tappe tra Sòfia e Tashkent. Le azzurre, che negli ultimi 18 mesi si sono dovute accontentare di qualche evento virtuale e di mere esibizioni senza giuria, vorranno subito mettersi in luce in un appuntamento di cruciale importanza verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. Alessia Maurelli, ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Lesono pronte per tornare a volare! E permetteci di dirlo: finalmente!un anno e mezzo di assenza dalle pedane, la Nazionale Italiana disi rimette in gioco e parteciperà alla terza tappa delladel2021, in programma nel weekend del 7-9 maggio a Baku (Azerbaijan). Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno partecipato all’ultima competizione in occasione dei Mondiali 2019, poi la pandemia ha cancellato una miriade di eventi e nel 2021 avevano rinunciato alle prime due tappe tra Sòfia e Tashkent. Le azzurre, che negli ultimi 18 mesi si sono dovute accontentare di qualche evento virtuale e di mere esibizioni senza giuria, vorranno subito mettersi in luce in un appuntamento di cruciale importanza verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. Alessia Maurelli, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica ritmica Le giovani della Ginnastica Grifone brillano nelle competizioni regionali La società fondata nel 1979 presieduta attualmente da Claudio Martelli ha lo scopo di indirizzare le giovani atlete alla partecipazione alle gare regionali e nazionali di ginnastica ritmica della FIG ...

Ginnastica Ritmica: un oro e tante buone prove per l'Asd Relevè L'1 maggio a Cuneo si è disputata la seconda prova del Campionato di Insieme Silver di ginnastica ritmica, a cui ha preso parte anche l' Asd Relevè . Per la categoria LA1 (squadre a corpo libero) Irene Cinato, Eugena Ejlli e Aurora Demichelis, all' esordio in un Campionato FGI, hanno ...

Ginnastica ritmica. La Polisportiva Zanetti continua la sua crescita Lecco Notizie Ginnastica Ritmica: ancora successi per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino Per la Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnate dalla tecnica Mariachiara Bacciocchi, sono scese in pedana Irene Di Rosa, Gaia Corbelli, Luna Moschella, Lucia Frisoni e Noemi Pelliccioni.

Ginnastica ritmica, Renda e Vespier qualificate ai nazionali Al campionato regionale individuale l'ASD Team Cuneo ha conquistato ben tre medaglie nelle specialità d'attrezzo ...

