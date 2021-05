Fonti Renzi su video autogrill | “Report dice il falso” Ranucci replica

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Il racconto cheriporta è. Come dimostreranno le immagini dell’l’auto diè andata via prima dell’auto di Mancini”. Cosìdell’ufficio stampa di Matteoin merito altrasmesso dalla trasmissione e girato da un’insegnante con il suo telefonino il 23mbre scorso in undell’autostrada Firenze-Roma, in cui riprende il leader di Italia Viva a conversazione con Marco Mancini, dirigente del Dis. “E del resto la stessa signoradi sentire Mancini che saluta, mentresale in macchina e riparte, con Mancini che resta in piedi fuori dall’auto a salutare. Se la signora è andata via in contemporanea all’auto di Mancini non ...