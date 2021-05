F1 Montmelò, Ferrari: la gara di casa per Carlos Sainz su un tracciato impegnativo (Di giovedì 6 maggio 2021) Domenica si disputa il Gran Premio di Spagna sul tracciato del Montmelò. Sarà la gara di casa per Carlos Sainz al volante di una Ferrari che si deve riscattare dopo il deludente risultato del Gran ... Leggi su today (Di giovedì 6 maggio 2021) Domenica si disputa il Gran Premio di Spagna suldel. Sarà ladiperal volante di unache si deve riscattare dopo il deludente risultato del Gran ...

Ultime Notizie dalla rete : Montmelò Ferrari Sainz: "La Ferrari è un sogno, ma c'è da lavorare" "Il Gran Premio di casa è il più importante dell'anno per me. Ho sempre sognato di correre qui con la Ferrari". Parola di Carlos Sainz dal paddock di Montmelò in vista del Gran Premio di Spagna di domenica, quarta prova del Mondiale 2021 di Formula 1. "Siamo la Ferrari - aggiunge il pilota spagnolo ...

F1 Montmelò, Ferrari: la gara di casa per Carlos Sainz su un tracciato impegnativo Domenica si disputa il Gran Premio di Spagna sul tracciato del Montmelò. Sarà la gara di casa per Carlos Sainz al volante di una Ferrari che si deve riscattare dopo il deludente risultato del Gran Premio del ...

