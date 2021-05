Ddl Zan fa un altro passo in Senato: sarà discusso “da solo” e non accorpato alle altre quattro proposte. Lega-Fi-Fdi contrari (Di giovedì 6 maggio 2021) La discussione sul disegno di legge contro l’omotransfobia al Senato sarà solo sul testo approvato alla Camera, primo firmatario il deputato Alessandro Zan del Pd. A deciderlo, 12 voti favorevoli e 9 contrari della commissione Giustizia del Senato. La maggioranza quindi si è divisa (contrari Lega, FdI e parte di Forza Italia) rispetto alla richiesta avanzata da M5s e Pd di discutere solo il testo Zan, disgiungendo di fatto le altre 4 proposte (due del M5s, una del Pd e una del gruppo delle Autonomie) che erano state accorpate e calendarizzate la settimana scorsa. “Dopo un’ora di lunga discussione sulla mia proposta di disgiungere gli altri 4 ddl dal disegno di legge Zan, finalmente abbiamo votato e ottenuto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) La discussione sul disegno di legge contro l’omotransfobia alsul testo approvato alla Camera, primo firmatario il deputato Alessandro Zan del Pd. A deciderlo, 12 voti favorevoli e 9della commissione Giustizia del. La maggioranza quindi si è divisa (, FdI e parte di Forza Italia) rispetto alla richiesta avanzata da M5s e Pd di discutereil testo Zan, disgiungendo di fatto le(due del M5s, una del Pd e una del gruppo delle Autonomie) che erano state accorpate e calendarizzate la settimana scorsa. “Dopo un’ora di lunga discussione sulla mia proposta di disgiungere gli altri 4 ddl dal disegno di legge Zan, finalmente abbiamo votato e ottenuto la ...

