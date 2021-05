(Di giovedì 6 maggio 2021)Sembrava dovesseil Festival di Sanremo la cornice ideale per riaccoglierla nel Belpaese, invece sarà la serata deidia celebrare. Durante la cerimonia, in programma martedì 11 maggio in diretta su Rai 1 con Carlo Conti, l’attrice umbra sarà premiata con ilSpeciale 2021. “Una carriera stellare e tuttavia saggia, che parte da Città di Castello e dalla nostra commedia, e si lascia valorizzare da grandi autori come Francis Ford Coppola e Giuseppe Tornatore diventando subito internazionale, con in più la devozione del cinema francese dalla sua parte. IlSpeciale ariconosce la suaunica ma ...

Advertising

PremiDavid : #MonicaBellucci riceverà il David Speciale nel corso della Cerimonia di Premiazione della 66° edizione dei David di… - GabrieleMuccino : Sono uscito dalla giuria dei David Di Donatello. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddisti… - fabiofabbretti : David di Donatello a Monica Bellucci per «la sua bellezza e la capacità di essere icona globale!» #David2021… - Mattiabuonocore : Ora si danno i David alla bellezza #bellucci - Stay_Nerd : Gabriele Muccino: “Sono uscito dalla giuria dei David di Donatello” -

Ultime Notizie dalla rete : David Donatello

Dopo la vittoria ai Golden Globe e la nomination agli Oscar 2021 per Io s (Seen) la cantante romagnola sfiler presto a Roma su un altro red carpet. Laura Pausini non si sta perdendo neanche un tappeto ...Monica Bellucci riceverà il suodispeciale 2021. L'attrice italiana, con la sua bellezza e scelta di trasferirsi in Francia, ha incantato molti registi. Il prossimo 11 maggio come consuetudine verrà consegnato il ...Sembrava dovesse essere il Festival di Sanremo la cornice ideale per riaccoglierla nel Belpaese, invece sarà la serata dei David di Donatello a celebrare Monica Bellucci. Durante la cerimonia, in ...Gabriele Muccino lascia definitivamente la giuria del David di Donatello. Il regista da tempo era in disaccordo con l'Accademia ...