Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie invocano misure straordinarie', gli Usa annunciano… - Adnkronos : Svolta di Biden, #Usa favorevoli a rimuovere brevetti su vaccini. #Covid - amnestyitalia : Covid-19, gli Usa sostengono la deroga temporanea ai brevetti per i vaccini - lifestyleblogit : Covid Usa, oltre 45mila contagi in 24 ore - - scalabrone : RT @sruotolo1: #Usa #pandemia Finalmente la svolta nella lotta al #Covid_19. La proposta del presidente #Biden di sospendere i brevetti sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa

Questo è il motivo per cui siamo pronti a discutere di come la proposta degli Stati Uniti per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale" dei brevetti "per i vaccinipotrebbe ...Anche Pfizer ha iniziato la seduta in rosso ( - 2,92%) , sull'ipotesi di una sospensione al brevetto relativo al vaccino contro il- 19.GENOVA - Il traguardo della fine dell'emergenza sanitaria non è vicino, ma neppure lontanissimo a detta del presidente della Regione. "L'immunità di gregge in Liguria - sostiene Giovanni Toti - sarà p ...I Carabinieri di Casale Monferrato hanno segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale una 30enne.