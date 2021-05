Covid, l’Asl va di corsa: “Astra Day” l’11 maggio a Caserta per gli over 18 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Dopo il successo, tre giorni fa, dell’Open Day Astrazeneca di Marcianise, con circa 2500 persone vaccinate contro il Covid, tra cui centinaia di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, l’Asl di Caserta non ha perso tempo e ne ha subito messo in calendario un altro – il terzo in meno di due settimane – per l’11 maggio prossimo. La location non sarà un ospedale, come avvenuto a Marcianise, ma l’hub vaccinale più grande della Campania, allestito alla Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, sede del Comando della Brigata Bersaglieri ”Garibaldi”. L’Astra day durerà ben 24 ore (a Marcianise le vaccinazioni andarono avanti per tredici ore), dalle 6 dell’11 maggio allo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Dopo il successo, tre giorni fa, dell’Open Dayzeneca di Marcianise, con circa 2500 persone vaccinate contro il, tra cui centinaia di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni,dinon ha perso tempo e ne ha subito messo in calendario un altro – il terzo in meno di due settimane – perprossimo. La location non sarà un ospedale, come avvenuto a Marcianise, ma l’hub vaccinale più grande della Campania, allestito alla Caserma “Ferrari Orsi” di, sede del Comando della Brigata Bersaglieri ”Garibaldi”. L’day durerà ben 24 ore (a Marcianise le vaccinazioni andarono avanti per tredici ore), dalle 6 delallo stesso ...

