Corini su Mancosu | “Il suo è un atto di coraggio Ci traina da capitano Ci piacerebbe regalargli la Serie A”

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, ha fatto un passaggio sulla condizione di Marco Mancosu, capitano dei salentini, che ieri ha annunciato la sua lotta contro un tumore. Queste le parole di Corini: "Il suo è un atto di grande coraggio, ha sofferto molto, ma è stato forte e tutti gli sono stati vicino. Abbiamo rispettato il suo momento e ci siamo messi a sua completa disposizione, ma lui ha fatto qualcosa di ancora più grande dimostrando coraggio nell'affrontare questa lotta. È lui che ci traina da capitano, grande uomo e giocatore. Porteremo in campo in queste ultime gare il suo esempio e la sua forza, con la speranza di potergli regalare la Serie A"

