Chi sostiene la proposta di sospendere i brevetti sui vaccini (Di giovedì 6 maggio 2021) (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)Gli Stati Uniti hanno dichiarato il loro sostegno alla sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il coronavirus, al fine di consentirne la produzione anche ad aziende diverse da quelle che li hanno sviluppati e ne detengono la proprietà intellettuale. Lo ha annunciato ieri, 5 maggio, Katherin Tai, la rappresentate statunitense presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), cioè la più importante organizzazione internazionale di regolamentazione delle attività e degli scambi commerciali mondiali. Con questa decisione, gli Stati Uniti si sono schierati al fianco di molti paesi in via di sviluppo che, lo scorso ottobre, hanno avanzato alla Wto la proposta di rimuovere temporaneamente le protezioni dei brevetti sui vaccini contro il coronavirus. I ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)Gli Stati Uniti hanno dichiarato il loro sostegno alla sospensione temporanea deisuicontro il coronavirus, al fine di consentirne la produzione anche ad aziende diverse da quelle che li hanno sviluppati e ne detengono la proprietà intellettuale. Lo ha annunciato ieri, 5 maggio, Katherin Tai, la rappresentate statunitense presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), cioè la più importante organizzazione internazionale di regolamentazione delle attività e degli scambi commerciali mondiali. Con questa decisione, gli Stati Uniti si sono schierati al fianco di molti paesi in via di sviluppo che, lo scorso ottobre, hanno avanzato alla Wto ladi rimuovere temporaneamente le protezioni deisuicontro il coronavirus. I ...

Advertising

MarcelloChirico : Saranno stati pure 3.282 storici giorni con la #Juventus ????, ma l'averlo perso (per giunta male) me li fa girare.… - blek57 : @bobocraxi @mgmaglie @StaseraItalia Mi sono limitato a citare dati oggettivi e relative fonti. Se vuole, contesti c… - Astrocolo : Si insomma sono dei Salvini meno cringe e che non puntano ai boomer - Gazidis schifoso maiale l'uomo che sta danne… - ebramucci7 : @311titti @spighissimo Solo........? Io ne avrei di peggio da dire soprattutto a chi lo sostiene - fedeleamica : @dejaatellevar infatti hai perfettamente ragione, ti ripeto da sostenitrice di entrambi sono la prima che si è inne… -