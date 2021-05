Caso Denise, la rivelazione ex pm: "Così fui bloccata durante l'inchiesta" (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Quell'inchiesta era un terreno minato. Non si riusciva a fare niente. Ovunque mi girassi incontravo difficoltà. Come quando venni interrotta da un esponente delle forze dell'ordine, mentre stavo interrogando una persona che mi stava dando notizie molto interessanti, e distruggendo quella pista. Quella volta mi spaventai davvero. Purtroppo, era la mia ultima attività inquirente, perché all'indomani lasciai la Procura di Marsala per andare al Tribunale di Cagliari". A rivelarlo, 16 anni dopo l'accaduto, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è Maria Angioni, la pm che per un periodo, dall'ottobre 2004 al luglio 2005, indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Oggi Maria Angioni fa la giudice del lavoro a Sassari, ma ricorda ancora tutte "le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Quell'era un terreno minato. Non si riusciva a fare niente. Ovunque mi girassi incontravo difficoltà. Come quando venni interrotta da un esponente delle forze dell'ordine, mentre stavo interrogando una persona che mi stava dando notizie molto interessanti, e distruggendo quella pista. Quella volta mi spaventai davvero. Purtroppo, era la mia ultima attività inquirente, perché all'indomani lasciai la Procura di Marsala per andare al Tribunale di Cagliari". A rivelarlo, 16 anni dopo l'accaduto, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è Maria Angioni, la pm che per un periodo, dall'ottobre 2004 al luglio 2005, indagò sulla scomparsa della piccolaPipitone, sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Oggi Maria Angioni fa la giudice del lavoro a Sassari, ma ricorda ancora tutte "le ...

