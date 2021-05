Caso Denise | ex pm Angioni | ‘era terreno minato | così fui bloccata durante l’inchiesta’ Adnkronos 4

(Di giovedì 6 maggio 2021) () – Marianon vuole dire di più su quella attività “morta lì, quel giorno”. Però, studiando le carte dell’inchiesta e cercando tra i numerosi verbali, l’risale a un verbale di sommarie informazioni del 22 luglio del 2005, proprio a Ragusa. Da lì emerge che la Procura aveva fatto intercettare un numero a Ragusa e fatto degli accertamenti “per vedere chi era quel soggetto”. In quella occasione, i magistrati andarono a Ragusa per sentire alcune persone, appartenenti a un nucleo familiare. Dall’intercettazione si sentì parlare di un omicidio. Le cimici ascoltano: ‘purtroppo è morta, è morta’. Ma, all’improvviso, come si evince dal verbale, quella frase “è morta” si riferiva a una pianta grassa. Proprio una pianta. Insomma, l’ennesima stranezza di questa inchiesta piena di misteri. L'articolo proviene da ...

... 50mila dollari per chi fornisce notizie utili: l'offerta dell'italoamericano Tony Di Piazza - - > Leggi AnchePipitone, la procura di Marsala torna a indagare sulIl pozzo perlustrato ...Si è parlato ancora deldiPipitone da Federica Sciarelli, a Chi l'ha visto? su Rai tre , nella puntata di ieri sera 5 maggio, dopo la perquisizione dei Ri s all'interno della ex casa di Anna Corona. Una ...Condividi questo articolo:Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Quell’inchiesta era un terreno minato. Non si riusciva a fare niente. Ovunque mi girassi incontravo difficoltà. Come quando venni interrotta da ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Maria Angioni non vuole dire di più su quella attività “morta lì, quel giorno”. Però, studiando le carte dell’inchiesta e cercando tra i numerosi verbali, l’Adn ...