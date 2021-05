Bonus lavoratori spettacolo: reddito di continuità in cantiere. Le novità (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono ben note le proteste delle ultime settimane, messe in atto dei lavoratori dello spettacolo, in diversi luoghi pubblici della penisola. Stremati dalla mancanza di lavoro da ormai molti mesi, chiedono a gran voce a Governo ed istituzioni di intervenire quanto prima con un sostegno economico effettivo, proprio nella finalità di supplire alla natura discontinua del lavoro nel mondo dello spettacolo. La richiesta non è dunque quella di esigui aiuti economici, certamente non proporzionati al danno economico patito a causa della sospensione dell’attività causa coronavirus. La volontà è quella di ottenere un intervento strutturale e trasversale, che possa davvero aiutare l’intera categoria dei lavoratori dello spettacolo, ad uscire dal tunnel della crisi da pandemia. Vediamo ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono ben note le proteste delle ultime settimane, messe in atto deidello, in diversi luoghi pubblici della penisola. Stremati dalla mancanza di lavoro da ormai molti mesi, chiedono a gran voce a Governo ed istituzioni di intervenire quanto prima con un sostegno economico effettivo, proprio nella finalità di supplire alla natura discontinua del lavoro nel mondo dello. La richiesta non è dunque quella di esigui aiuti economici, certamente non proporzionati al danno economico patito a causa della sospensione dell’attività causa coronavirus. La volontà è quella di ottenere un intervento strutturale e trasversale, che possa davvero aiutare l’intera categoria deidello, ad uscire dal tunnel della crisi da pandemia. Vediamo ...

Advertising

MARTIUS1968 : #InpsInAscolto ho presentato la domanda per il Bonus Ristori per i lavoratori stagionali quanto tempo passerà per e… - vmontalto : Bene i bonus ma fondamentali le riforme strutturali in arrivo. Una breve riflessione sul tema anche su @lavoceinfo… - lavoceinfo : L’ulteriore bonus di 2.400 euro in arrivo rappresenterà un sollievo per molti lavoratori dello spettacolo, ma bisog… - contrattolavoro : 2.400 euro per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. C'è tempo fino al 31 maggio 2021 per fare la… - moneypuntoit : ?? Lavoratori dello spettacolo: in arrivo reddito di continuità e bonus contributivo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus lavoratori I bonus fiscali diventano "moneta": come usarli ...per la cessione a terzi o per lo sconto in fattura anche alle spese relative al cosiddetto bonus ... si tratta di quel credito spettante a imprese e lavoratori autonomi che acquistano (in locazione ...

Bonus lavoratori spettacolo: reddito di cantiere in arrivo. I dettagli La logica dei bonus lavoratori spettacolo sarà superata da un intervento normativo strutturale, che intende disegnare un nuovo welfare per il ...

Bonus lavoratori stagionali: proroga nel Decreto Sostegni bis Informazione Fiscale Superbonus: Tajani, 'sarà nel Bilancio, FI avanti per finanziamento e semplificazione' Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Siamo al lavoro con il ministro Brunetta, con i nostri parlamentari, per ridurre gli impacci burocratici e per un utilizzo proficuo del superbonus. Siamo convinti che debba ...

Superbonus, Patuanelli: fattore chiave crescita settore edile (Teleborsa) - "Ennesima crescita del settore edile italiano, con l'espansione dell'attività totale al tasso più veloce da gennaio 2007 data dall'aumento dei nuovi ordini". Lo scrive sul proprio profil ...

...per la cessione a terzi o per lo sconto in fattura anche alle spese relative al cosiddetto... si tratta di quel credito spettante a imprese eautonomi che acquistano (in locazione ...La logica deispettacolo sarà superata da un intervento normativo strutturale, che intende disegnare un nuovo welfare per il ...Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Siamo al lavoro con il ministro Brunetta, con i nostri parlamentari, per ridurre gli impacci burocratici e per un utilizzo proficuo del superbonus. Siamo convinti che debba ...(Teleborsa) - "Ennesima crescita del settore edile italiano, con l'espansione dell'attività totale al tasso più veloce da gennaio 2007 data dall'aumento dei nuovi ordini". Lo scrive sul proprio profil ...