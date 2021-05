Bayern Monaco, l’addio di Alaba: “Anni fantastici ma voglio crescere” (Di giovedì 6 maggio 2021) David Alaba saluta il Bayern Monaco. Il 28enne austriaco non ha infatti rinnovato il contratto in scadenza a giugno e lascerà dunque il club bavarese dopo ben 13 stagioni in cui ha vinto tutto, compreso il doppio “Triplete”. “Sono stati Anni fantastici” ha detto Alaba in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del Bayern, “mi mancheranno lo spogliatoio e i compagni di squadra, i tifosi allo stadio, l’atmosfera a Sabener Strasse dove ho vissuto per due Anni al mio arrivo qui. E mi mancherà Monaco, che è diventata una seconda casa per me“. “Non so se mi vedrete piangere ma di sicuro dentro di me lo farò” ammette il difensore. “Ai tifosi dico: grazie per tutto. Non dimenticherò mai il rapporto che ci ha legato e saranno sempre nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Davidsaluta il. Il 28enne austriaco non ha infatti rinnovato il contratto in scadenza a giugno e lascerà dunque il club bavarese dopo ben 13 stagioni in cui ha vinto tutto, compreso il doppio “Triplete”. “Sono stati” ha dettoin un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del, “mi mancheranno lo spogliatoio e i compagni di squadra, i tifosi allo stadio, l’atmosfera a Sabener Strasse dove ho vissuto per dueal mio arrivo qui. E mi mancherà, che è diventata una seconda casa per me“. “Non so se mi vedrete piangere ma di sicuro dentro di me lo farò” ammette il difensore. “Ai tifosi dico: grazie per tutto. Non dimenticherò mai il rapporto che ci ha legato e saranno sempre nel ...

Advertising

Eurosport_IT : ??? FINAL FOUR ??? Missione compiuta per l'Olimpia Milano: la compagine di coach Ettore Messina batte il Bayern Mo… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOO! ?????? L'Olimpia Milano chiude la serie contro il Bayern Monaco con 34 punti di Shields e conq… - LegaBasketA : L'@OlimpiaMI1936 vola a Colonia! La squadra di coach Messina accede alle Final Four di @EuroLeague battendo il Baye… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Juventus, Fabio #Paratici diretto al #Bayern Monaco: l'indiscrezione de La Stampa - Marylena_88 : RT @sportface2016: #calcio #Bayern Monaco, David #Alaba ai saluti: 'Anni fantastici ma voglio crescere' -