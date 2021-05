Advertising

sportli26181512 : 'Barcellona, colpo Aguero per convincere Messi a restare': Secondo quanto riportato dagli inglesi di 'Sky Sports' s… - ProfidiAndrea : ?? Mundo Deportivo: '#Locatelli è nella lista del #Barcellona! Colpo già possibile' ???? Considerato uno dei migliori… - 11contro11 : Liga, giornata 34: podio ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar #Elche… - Ftbnews24 : #Inter verso #CrotoneInter #Lukaku #SerieA #Conte #Marotta #Zhang ?? - BombeDiVlad : ?? Il #Barcellona ci prova per #Haaland ??? Sarà fondamentale il rinnovo di #Messi ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona colpo

IlAguero potrebbe aiutare ilanche a convincere Messi a rimanere ...Lionel Messi è in scadenza di contratto con il: sul fuoriclasse argentino c'è una certezza del Psg Sarà un'estate calda per Ronaldo e Messi. I due fuoriclasse potrebbero cambiare squadra in contemporanea e magari arrivare a giocare ...Secondo quanto riportato dagli inglesi l'attaccante argentino sarebbe un colpo utile per convincere Messi a restare ...Secondo quanto riportato dagli inglesi di "Sky Sports" sono stati avviati i contatti tra i blaugrana e l'entourage dell'argentino ...