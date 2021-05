Astrazeneca agli under 60, l’immunologa Viola: “Non per tutti. Sì agli uomini. Il rischio di effetti gravi è maggiore nelle donne” (Di giovedì 6 maggio 2021) Astrazeneca anche sotto i 60 anni? “Non per tutti”, magari solo per gli uomini. È l’opinione dell’immunologa Antonella Viola, docente all’università di Padova. Il rischio di effetti collaterali gravi” di questo vaccino anti-Covid “è raro, ma è maggiore nelle donne giovani. D’altro canto, le donne giovani hanno un rischio inferiore agli uomini di sviluppare sintomi severi da Covid-19. Il rapporto rischi-benefici ci suggerisce quindi di vaccinare tutti gli uomini, anche con J&J, ma di tenere fermo il limite di età nelle donne. Basta con la medicina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021)anche sotto i 60 anni? “Non per”, magari solo per gli. È l’opinione delAntonella, docente all’università di Padova. Ildicollaterali” di questo vaccino anti-Covid “è raro, ma ègiovani. D’altro canto, legiovani hanno uninferioredi sviluppare sintomi severi da Covid-19. Il rapporto rischi-benefici ci suggerisce quindi di vaccinaregli, anche con J&J, ma di tenere fermo il limite di età. Basta con la medicina ...

