Ardea | Festa della mamma al Parco Rielasingen

(Di giovedì 6 maggio 2021) Adlasi trascorre al, a Tor San Lorenzo: il 9 maggio verrà distribuito un piccolo omaggio floreale a tutte le mamme e verrà presentato il progetto “Adotta una pianta”. L’area del, chiusa diversi anni fa per questioni di sicurezza e da allora rimasta praticamente abbandonata per un lungo periodo. Nel maggio 2020 era stata assegnata con avviso pubblico all’associazione “Il Melograno” che ha iniziato i lavori di pulizia del: ieri c’è stata l’apertura ufficiale. “C’è un continuo confronto tra l’Amministrazione e i responsabili dell’associazione per la definizione delle attività da proporre alla cittadinanza – dichiara l’assessore Alessandro Possidoni – L’obiettivo comune che ci siamo dati con ...

