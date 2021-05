Andrea Iannone risponde a Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi | l’ha appena rivelato | cos’è successo realmente

Advertising

silvy956432342 : RT @TZ_68_GS_56: ANDREA IANNONE ON FIRE CHE ZITTISCE CECILIA —> una sola parola=ADORO?? #piudonnecomegiulia - Francym97 : RT @AtlantisProm: Andrea Iannone che nella stessa storia difende Giulia e nel frattempo sponsorizza anche un bar sto piangendo - _Valealizzi_ : RT @AtlantisProm: Andrea Iannone che nella stessa storia difende Giulia e nel frattempo sponsorizza anche un bar sto piangendo - Angela03287995 : RT @TZ_68_GS_56: ANDREA IANNONE ON FIRE CHE ZITTISCE CECILIA —> una sola parola=ADORO?? #piudonnecomegiulia - TZ_68_GS_56 : ANDREA IANNONE ON FIRE CHE ZITTISCE CECILIA —> una sola parola=ADORO?? #piudonnecomegiulia -

Le rivelazioni di Cecilia Rodriguez sul presunto flirt trae Giulia Salemi hanno alzato un polverone. Il pilota di Moto GP ha deciso di replicare sui social, ribadendo di non aver mai contatto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli , mentre l' ex ...Though far from the racetracks due to his ban,still manages to get people talking. And recently, it's not only his new Lugan - based bar "Passion" that is making the news, but also, and perhaps particularly,'s private life, ...A distanza di pochissime ore dalle dichiarazioni di Cecilia, Andrea Iannone ha risposto ed ha spiegato cos’è successo con Giulia Salemi. Cosa è successo realmente tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez ...Andrea Iannone nega di aver mai avuto un flirt con Giulia Salemi, come confessato da Cecilia Rodriguez a Il Punto Z. Poi interviene anche Pierpaolo Pretelli.