Amici: flirt in corso tra Aka7even e Serena? web incredulo – FOTO (Di giovedì 6 maggio 2021) Amici: nelle ultime ore è emerso un gossip inaspettato, nella scuola sembra esserci una nuova coppia. Aka7even e Serena hanno un flirt? l’indiscrezione. Vediamo insieme di cosa si tratta Amici, Aka7even e Serena hanno una storia ?Nelle ultime ore è emerso un gossip inaspettato che si sta verificando nella scuola di Amici. Stando ad alcune voci di corridoio tra Aka7even e la ballerina, Serena Marchese ci sarebbe del tenero. Per i fan del rapper questa sarebbe una rivalsa nei confronti dell’ex Martina Miliddi che in diverse occasioni ha fatto soffrire il cantante per via dei suoi atteggiamenti ambigui. Gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente quando Martina ha ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 maggio 2021): nelle ultime ore è emerso un gossip inaspettato, nella scuola sembra esserci una nuova coppia.hanno un? l’indiscrezione. Vediamo insieme di cosa si trattahanno una storia ?Nelle ultime ore è emerso un gossip inaspettato che si sta verificando nella scuola di. Stando ad alcune voci di corridoio trae la ballerina,Marchese ci sarebbe del tenero. Per i fan del rapper questa sarebbe una rivalsa nei confronti dell’ex Martina Miliddi che in diverse occasioni ha fatto soffrire il cantante per via dei suoi atteggiamenti ambigui. Gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente quando Martina ha ...

Advertising

blogtivvu : Amici 20, Aka7even e Serena si piacciono? Un commento scatena il web ma qualcosa non torna - piccolaprelemi : RT @Sarina197336694: Fai parlare di te... Perché sei te... Cit... Se Giulia ama la compagnia di amici anche maschili non significa che ha a… - Tinatz89 : RT @Sarina197336694: Fai parlare di te... Perché sei te... Cit... Se Giulia ama la compagnia di amici anche maschili non significa che ha a… - giovanna199417 : RT @Sarina197336694: Fai parlare di te... Perché sei te... Cit... Se Giulia ama la compagnia di amici anche maschili non significa che ha a… - annaDica2013 : RT @Sarina197336694: Fai parlare di te... Perché sei te... Cit... Se Giulia ama la compagnia di amici anche maschili non significa che ha a… -