"Albertini e Bertolaso erano stufi dei no". Salvini, prima reazione a botta calda: una bomba sulla Meloni, "ora cosa dite?" (Di giovedì 6 maggio 2021) La rinuncia di Gabriele Albertini a candidarsi nuovamente come sindaco di Milano agita il centrodestra. La lettera del diretto interessato a Libero, per ringraziare i direttori Pietro Senaldi e Vittorio Feltri e tutti i milanesi che l'avevano invitato caldamente a riscendere in campo per sbarrare la strada a Giuseppe Conte è una doccia gelata soprattutto per Matteo Salvini. Il leader della Lega nelle ultime settimane si era speso più di tutti per convincere Albertini a sfidare il primo cittadino del Pd. "Stavo cedendo", ha confessato l'ex sindaco ed ex europarlamentare, prima di fare un passo indietro "per motivi familiari". Ora nel centrodestra si riapre la difficile caccia al possibile anti-Sala, un nome che dovrà andar bene a tutti gli alleati: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Si virerà ...

