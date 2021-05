Spazzatura spaziale, un bel problema. Ecco perché (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il cielo notturno si sta riempiendo sempre più di satelliti luccicanti ma anche di Spazzatura spaziale che rappresenta una vera minaccia del cosmo, così come per la ricerca astronomica. L’allarme arriva da un nuovo report. La Spazzatura spaziale e l’inquinamento della luce (Adobe Stock)I ricercatori, infatti, hanno scoperto che le oltre 9.300 tonnellate (8.440 tonnellate metriche) di oggetti spaziali in orbita attorno alla Terra, inclusi satelliti non operativi e frammenti di stadi di razzi esauriti, aumentano la luminosità complessiva del cielo notturno di oltre il 10% su vaste parti del pianeta. Il cielo notturno e l’inquinamento della luce Un cielo notturno sempre più luminoso (Adobe Stock)Un tale aumento significa che vaste aree del nostro pianeta sono considerate inquinate dalla luce, il che ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il cielo notturno si sta riempiendo sempre più di satelliti luccicanti ma anche diche rappresenta una vera minaccia del cosmo, così come per la ricerca astronomica. L’allarme arriva da un nuovo report. Lae l’inquinamento della luce (Adobe Stock)I ricercatori, infatti, hanno scoperto che le oltre 9.300 tonnellate (8.440 tonnellate metriche) di oggetti spaziali in orbita attorno alla Terra, inclusi satelliti non operativi e frammenti di stadi di razzi esauriti, aumentano la luminosità complessiva del cielo notturno di oltre il 10% su vaste parti del pianeta. Il cielo notturno e l’inquinamento della luce Un cielo notturno sempre più luminoso (Adobe Stock)Un tale aumento significa che vaste aree del nostro pianeta sono considerate inquinate dalla luce, il che ...

Ultime Notizie dalla rete : Spazzatura spaziale L'Esa vuole un satellite per individuare i detriti spaziali L'Agenzia spaziale europea (Esa) vuole lanciare un telescopio orbitante per controllare i detriti spaziali, anche quelli grandi pochi millimetri. Questi minuscoli frammenti di spazzatura spaziale sono troppo piccoli per essere individuati con telescopi terrestri, ma se colpiscono un modulo in orbita possono causare gravi danni. L'Esa spera che il satellite, il primo del suo ...

Ripulire lo spazio dai rifiuti non sarà una passeggiata Trovare il modo per rimuovere almeno in parte tutta questa spazzatura spaziale dovrebbe essere fra le massime priorità mondiali, dice Donald Kessler, oggi in pensione, che è stato uno tra i più ...

Razzo cinese in caduta libera sulla Terra: dove e quando potrebbe cadere Il razzo cinese Long March 5b è fuori controllo ed è in caduta libera sulla Terra: nella seconda settimana di maggio potrebbe precipitare.

