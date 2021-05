Sondaggi politici: Salvini è meno popolare di Speranza (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Sondaggi politici che Nando Pagnoncelli ha presentato a Dimartedì sulla popolarità dei leader politici non vedono il leader della Lega Matteo Salvini svettare nella classifica: anzi. Il ministro della Salute Speranza lo supera di diversi punti Nonostante la campagna contro il ministro che “vede rosso” e la propaganda sul coprifuoco Salvini infatti non solo è meno gradito come leader di Giorgia Meloni, ma anche di Roberto Speranza che conquista il consenso del 36% del campione intervistato nella rilevazione Ipsos contro il 30% del “Capitano”. Ultimo in popolarità Matteo Renzi: Il gradimento di Draghi e del suo governo, spiega Pagnoncelli illustrando i Sondaggi, è sceso in un mese passando dal 62 al 58%, mentre la fiducia nel ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Iche Nando Pagnoncelli ha presentato a Dimartedì sulla popolarità dei leadernon vedono il leader della Lega Matteosvettare nella classifica: anzi. Il ministro della Salutelo supera di diversi punti Nonostante la campagna contro il ministro che “vede rosso” e la propaganda sul coprifuocoinfatti non solo ègradito come leader di Giorgia Meloni, ma anche di Robertoche conquista il consenso del 36% del campione intervistato nella rilevazione Ipsos contro il 30% del “Capitano”. Ultimo in popolarità Matteo Renzi: Il gradimento di Draghi e del suo governo, spiega Pagnoncelli illustrando i, è sceso in un mese passando dal 62 al 58%, mentre la fiducia nel ...

Ed52926520 : RT @sostengoi40: Draghi, sempre più in calo nei sondaggi, doveva essere la soluzione per l'Italia ma sta diventando un problema: ristori i… - infoscuduccio : RT @sostengoi40: Draghi, sempre più in calo nei sondaggi, doveva essere la soluzione per l'Italia ma sta diventando un problema: ristori i… - infoitinterno : Sondaggi politici: Lega primo partito, M5S giù e Pd risale - vito16315656 : RT @vito16315656: @Libero_official Intanto bisogna valutare tali sondaggi da che pulpito... i politici sempre in campagna elettorale... ins… - Amilcar08540398 : Ma i sondaggi di La 7 li fa Paolo Fox?Gradimento uomini politici Conte 55%(??????????????????)Nicola Fratoianni(??????????????????????… -