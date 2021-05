"Principe Filippo, la vera causa della morte". Il referto dei medici, una sola parola: perché Harry sarà divorato dal rimorso (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono state svelate le cause del decesso del Principe Filippo di Edimburgo, il consorte della Regina Elisabetta venuto a mancare lo scorso 9 aprile a 99 anni. A divulgare il referto del Principe è stato il tabloid inglese Daily Telegraph, che ha fatto sapere di aver visionato il certificato di morte ufficiale del duca di Edimburgo. Sul referto, firmato dal medico di Buckingham Palce, c'è scritto solo "vecchiaia". La causa del decesso potrebbe sembrare ovvia, ma si tratta comunque di una notizia importante, soprattutto per la stampa inglese che nelle ultime settimane si è sbizzarrita, avanzando diverse ipotesi sulle reali cause della dipartita. Tra l'altro, poco prima di morire, il Principe Filippo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono state svelate le cause del decesso deldi Edimburgo, il consorteRegina Elisabetta venuto a mancare lo scorso 9 aprile a 99 anni. A divulgare ildelè stato il tabloid inglese Daily Telegraph, che ha fatto sapere di aver visionato il certificato diufficiale del duca di Edimburgo. Sul, firmato dal medico di Buckingham Palce, c'è scritto solo "vecchiaia". Ladel decesso potrebbe sembrare ovvia, ma si tratta comunque di una notizia importante, soprattutto per la stampa inglese che nelle ultime settimane si è sbizzarrita, avanzando diverse ipotesi sulle reali causedipartita. Tra l'altro, poco prima di morire, il...

