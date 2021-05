Per riaprire veramente bisogna aggiornare la strategia anti-Covid (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da ormai oltre un anno la pandemia è stata presentata all’opinione pubblica e da questa vissuta come una emergenza, e come tale affrontata dal governo. Essa, invece, ha superato il ridotto lasso di tempo entro il quale un qualsiasi accidente naturale può essere considerato emergenziale, per divenire una situazione di grave pericolo, ma ordinaria. In altri termini, per rimanere in argomento, la pandemia da acuta è divenuta cronica, e con essa dovremo convivere per un periodo di tempo al momento non prevedibile. A questa conclusione si giunge leggendo correttamente i segnali provenienti dall’evolversi del fenomeno. La pandemia si è diffusa praticamente in tutto il mondo e ciò influenza negativamente le aspettative dei Paesi europei di risolvere la questione con la sola immunità di gregge, dato che viviamo in un mondo globalizzato ove è impossibile erigere cordoni sanitari impenetrabili. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da ormai oltre un anno la pandemia è stata presentata all’opinione pubblica e da questa vissuta come una emergenza, e come tale affrontata dal governo. Essa, invece, ha superato il ridotto lasso di tempo entro il quale un qualsiasi accidente naturale può essere considerato emergenziale, per divenire una situazione di grave pericolo, ma ordinaria. In altri termini, per rimanere in argomento, la pandemia da acuta è divenuta cronica, e con essa dovremo convivere per un periodo di tempo al momento non prevedibile. A questa conclusione si giunge leggendo correttamente i segnali provenienti dall’evolversi del fenomeno. La pandemia si è diffusa praticamente in tutto il mondo e ciò influenza negativamente le aspettative dei Paesi europei di risolvere la questione con la sola immunità di gregge, dato che viviamo in un mondo globalizzato ove è impossibile erigere cordoni sanitari impenetrabili. ...

borghi_claudio : Ricordo alla gentile @szampa56 che in diretta a @OmnibusLa7 diceva che non era vero che per il PD bisognasse aspett… - LauraGaravini : 'It's time to book your holiday in Italy'. Con queste parole il premier Draghi ha confermato la disponibilità di un… - MediasetTgcom24 : Covid, ministero: 'Pronta un'ordinanza per riaprire le Rsa alle visite' #covid - GiuliaHerondale : RT @picchiasebino05: #chilhavisto martella su Denise per far riaprire il caso come fece con serena Mollicone ed Elisa Claps che altrimenti… - moltovintage : 'It's time to book your holiday in Italy'. Con queste parole il premier #Draghi ha confermato la disponibilità di u… -