Margot Sikabonyi | ha figli? chi sono?

Margot Sikabonyi è un'attrice italiana di grande successo che piace molto al grande pubblico. Il suo ruolo più importante è stato quello di Maria Martina in Un medico in famiglia che l'ha resa estremamente popolare e l'ha fatta amare dal grande pubblico. Ad oggi Margot Sikabonyi è oramai una donna e mamma e moglie. Oggi, mercoledì 5 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Due a Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato. Margot Sikabonyi è sposata da sette anni con Jacopo Lupi, ceramista milanese di grande successo. La coppia in questi anni ha costruito una splendida famiglia ed hanno due figli. Il loro primogenito si chiama Bruno James ed è nato il 22 maggio 2015, mentre il loro secondo nato si ...

