Mamma da record, a 25 anni partorisce nove gemelli: sono quattro maschi e cinque femmine (Di mercoledì 5 maggio 2021) I medici erano convinti che avrebbe dovuto dare alla luce ben sette gemelli . E invece ne ha partoriti ben nove , quattro maschi e cinque femmine. Un parto da record per una 25enne che, dal Mali , era ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021) I medici erano convinti che avrebbe dovuto dare alla luce ben sette. E invece ne ha partoriti ben. Un parto daper una 25enne che, dal Mali , era ...

infoitsalute : Mamma da alla luce 9 gemelli. Record del mondo per una donna 25enne - - Lasiciliaweb : Parto record: dà alla luce 9 gemelli Una 25enne del Mali diventa mamma di cinque femmine e quattro maschi… - ilmetropolitan : ???? #Mamma da alla luce #9gemelli. #Record del mondo per una #donna 25enne - Sara96718287 : RT @JiminsWifeIsHe1: I Bangtan sono passati da 'Mamma! Mamma! Sono in televisione!' A rompere decine di record e trasmettere messaggi stupe… - fuckingcynical : mia mamma ha il potere di fare ogni volta il record di figure di merda in sala d’attesa -