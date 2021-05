“Ma come si fa? Vergogna!”. L’Eredità, la concorrente lascia il pubblico incredulo. Ne parlano tutti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuova puntata con ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna nella giornata del 5 maggio. Il conduttore ha portato a termine un nuovo appuntamento e quello a cui hanno assistito i telespettatori è stato un qualcosa di inaspettato. Infatti, subito in rete sono apparsi commenti di gente molto stupita per quanto accaduto. Protagonista una concorrente del quiz di Rai 1. Si è trattato di una situazione quasi senza precedenti, che ha lasciato increduli praticamente tutti. Un momento davvero inaspettato. Nella scorsa puntata il padrone di casa ha chiesto a Cristiana: “Quale di questi è un esempio di uso aggettivale di un sostantivo? Rigare dritto o Marco è il più asino?”. Ma appena letta la domanda, il conduttore ha spiazzato tutti e ha preso le distanze dal modo di dire: “Non mi piace usare gli animali ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuova puntata con ‘’ di Flavio Insinna nella giornata del 5 maggio. Il conduttore ha portato a termine un nuovo appuntamento e quello a cui hanno assistito i telespettatori è stato un qualcosa di inaspettato. Infatti, subito in rete sono apparsi commenti di gente molto stupita per quanto accaduto. Protagonista unadel quiz di Rai 1. Si è trattato di una situazione quasi senza precedenti, che hato increduli praticamente. Un momento davvero inaspettato. Nella scorsa puntata il padrone di casa ha chiesto a Cristiana: “Quale di questi è un esempio di uso aggettivale di un sostantivo? Rigare dritto o Marco è il più asino?”. Ma appena letta la domanda, il conduttore ha spiazzatoe ha preso le distanze dal modo di dire: “Non mi piace usare gli animali ...

