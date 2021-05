Luana D’Orazio morta sul lavoro: due indagati per l’orditoio che l’ha uccisa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’inchiesta aperta dalla procura di Prato sull’infortunio mortale dell’operaia Luana D’Orazio. Luana è morta sul lavoro in un’azienda tessile di Montemurlo. Le iscrizioni, al momento ritenute un atto dovuto. Sono cioè legate agli accertamenti tecnici in corso per valutare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell’orditoio. Ovvero il macchinario in cui è rimasta incastrata e stritolata la 22enne pistoiese. Luana D’Orazio: due indagati per l’orditoio che l’ha uccisa Secondo quanto trapela dagli inquirenti, una delle due persone iscritte nel registro degli indagati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Due persone sono state iscritte nel registro deglinell’inchiesta aperta dalla procura di Prato sull’infortuniole dell’operaiasulin un’azienda tessile di Montemurlo. Le iscrizioni, al momento ritenute un atto dovuto. Sono cioè legate agli accertamenti tecnici in corso per valutare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza del. Ovvero il macchinario in cui è rimasta incastrata e stritolata la 22enne pistoiese.: duepercheSecondo quanto trapela dagli inquirenti, una delle due persone iscritte nel registro degli...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: La morte di Luana D’Orazio, operaia tessile di 23 anni, scuote l’Italia, ma è solo l’ultimo evento drammatico di un’em… - moonkikki : RT @GiuseppeConteIT: La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti: http… -

Ultime Notizie dalla rete : Luana D’Orazio Luana D'Orazio, mamma 22enne morta a Prato: incidente tragico in una fabbrica tessile ilmessaggero.it