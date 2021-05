Lippi: “Bravo Conte, ora deve migliorare in Europa” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marcello Lippi, ex allenatore di Juve e Inter, ha parlato di Conte, che ha avuto come capitano nella sua Juve e parla dello scudetto conquistato. Queste le sue parole rilasciate a TMW: “Conte ha fatto un gran lavoro, Bravo Antonio. Mi auguro che l’Inter possa ancora andare avanti con lui e spero che con 3-4 giocatori completino la rosa e facciamo una bella Champions”. A proposito della lotta Champions, come la vede?“Mancano quattro partite alla fine, saranno abbastanza decisive. E’ una lotta entusiasmante in cui è ancora tutto aperto. I punti naturalmente ora pesano. In questo turno ci saranno due gare molto importanti: Juve-Milan per la lotta Champions e Benevento-Cagliari per la lotta salvezza. Possono essere decisive. E’ chiaro che se pareggiano tutto è ancora possibile”. La Juve ce la vede in Champions?“Dipende da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marcello, ex allenatore di Juve e Inter, ha parlato di, che ha avuto come capitano nella sua Juve e parla dello scudetto conquistato. Queste le sue parole rilasciate a TMW: “ha fatto un gran lavoro,Antonio. Mi auguro che l’Inter possa ancora andare avanti con lui e spero che con 3-4 giocatori completino la rosa e facciamo una bella Champions”. A proposito della lotta Champions, come la vede?“Mancano quattro partite alla fine, saranno abbastanza decisive. E’ una lotta entusiasmante in cui è ancora tutto aperto. I punti naturalmente ora pesano. In questo turno ci saranno due gare molto importanti: Juve-Milan per la lotta Champions e Benevento-Cagliari per la lotta salvezza. Possono essere decisive. E’ chiaro che se pareggiano tutto è ancora possibile”. La Juve ce la vede in Champions?“Dipende da ...

ElTrattore : RT @FcInterNewsit: Lippi: 'Bravo Conte, spero possa continuare all'Inter e migliorare in Champions League' - FcInterNewsit : Lippi: 'Bravo Conte, spero possa continuare all'Inter e migliorare in Champions League' - mariobidi : @EL10juve Vero, ma divertimento assicurato extra campo ?? bisognerebve avere la fortuna di scovare un nuovo Lippi. N… - MCalcioNews : Inter, Lippi: 'Bravo Conte. Spero che arrivino 3-4 giocatori per la rosa. Juve? Dipende da loro adesso'… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Lippi: 'Bravo Conte, ha fatto un gran lavoro. Mi auguro resti all'Inter' -