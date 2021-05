Lavoro, muore un operaio 49enne schiacciato da un tornio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un nuovo tragico incidente sul Lavoro: è morto stamani un operaio di 49 anni, ricoverato in gravi condizioni per un infortunio avvenuto all'interno di un'azienda di Busto Arsizio (Varese) . Secondo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un nuovo tragico incidente sul: è morto stamani undi 49 anni, ricoverato in gravi condizioni per un infortunio avvenuto all'interno di un'azienda di Busto Arsizio (Varese) . Secondo ...

