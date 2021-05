La transizione non corre sulle linee ferroviarie locali (Di mercoledì 5 maggio 2021) La rete ferroviaria italiana corre lungo 24 mila chilometri di strada ferrata e nella prima metà del ’900 quasi ogni parte del paese era raggiunta dal treno. Poi sono arrivate le politiche della modernità e le auto hanno cominciato a sostituire il trasporto pubblico, mangiandosi una parte dei viaggiatori e delle vecchie linee cosiddette secondarie, percorse dai treni locali e regionali. Le rotaie di lavoratori e studenti, dei pendolari; i capillari che alimentano le province e i paesi della penisola. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 maggio 2021) La rete ferroviaria italianalungo 24 mila chilometri di strada ferrata e nella prima metà del ’900 quasi ogni parte del paese era raggiunta dal treno. Poi sono arrivate le politiche della modernità e le auto hanno cominciato a sostituire il trasporto pubblico, mangiandosi una parte dei viaggiatori e delle vecchiecosiddette secondarie, percorse dai trenie regionali. Le rotaie di lavoratori e studenti, dei pendolari; i capillari che alimentano le province e i paesi della penisola. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

