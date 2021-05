La spiaggia più lunga d’Italia, dove si trova: è tra le più belle del mondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una lunga distesa di sabbia e l’orizzonte che si perde a vista d’occhio: la spiaggia più lunga d’Italia si trova in Sardegna. Ecco qual è e dove trovarla, per una lunga passeggiata con i piedi nell’acqua. Quanto è bello poter camminare sul bagnasciuga, magari per km, senza interruzioni, senza strade, ammirando solo il panorama e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unadistesa di sabbia e l’orizzonte che si perde a vista d’occhio: lapiùsiin Sardegna. Ecco qual è erla, per unapasseggiata con i piedi nell’acqua. Quanto è bello poter camminare sul bagnasciuga, magari per km, senza interruzioni, senza strade, ammirando solo il panorama e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cup_eros_e_sexy : @Gregscaffardi @brosotw Raga dobbiamo spostare l'attenzione più sui privilegi. Pirelli una volta dava le convenzion… - PAPER0GA : @MauroV1968 @oMugugnoZeneize Ma infatti. Lo scoglio è ovviamente quello più vicino alla spiaggia dove ci sono i bag… - brightwin_italy : (2) B: più tardi, siamo andati in spiaggia gli altri indossavano pantaloncini, maglietta hawaiane. Win indossava p… - Glicine00153383 : RT @tgjwsite: Questa è l'isola Marieta, situata in Messico alla foce della baia di Bahia de Banderas. È uno dei posti più sorprendenti del… - Cisco46allegro : RT @tgjwsite: Questa è l'isola Marieta, situata in Messico alla foce della baia di Bahia de Banderas. È uno dei posti più sorprendenti del… -

Ultime Notizie dalla rete : spiaggia più Tutto pronto per un'estate con Traveling Beachvolley School ... utilizzando i campi a essa riservati presso la spiaggia di Rosolina Mare Lido in uno degli stabilimenti balneari più cool del litorale, il Bagno Perla per le ragazze e i ragazzi che vorranno ...

Isola dei Famosi, l'accusa di Valentina Persia: 'Rubato un coltello' ...la concorrente Valentina Persia ha voluto dire la sua quando ha notato che il suo gruppo non ha più ... Sono andata nell'altra spiaggia e mi sono accorta che sul loro piano di cucina c'era il nostro ...

Anguria e fragole, la moda di stagione ama la frutta Vogue Italia ... utilizzando i campi a essa riservati presso ladi Rosolina Mare Lido in uno degli stabilimenti balnearicool del litorale, il Bagno Perla per le ragazze e i ragazzi che vorranno ......la concorrente Valentina Persia ha voluto dire la sua quando ha notato che il suo gruppo non ha... Sono andata nell'altrae mi sono accorta che sul loro piano di cucina c'era il nostro ...