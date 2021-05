Isola 15 | Drusilla Gucci ha davvero avuto una relazione con Damiano dei Maneskin? L’ex naufraga fa chiarezza

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 5 maggio 2021)è stata una delle protagoniste della quindicesima edizione de L’dei Famosi.è stata eliminata qualche settimana fa a seguito di un televoto che l’ha vista perdere controtronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. Intervista dal settimanale Chi,ha parlato della sua vita, della sua famiglie e del cognome importante che porta sulle spalle, oltre ad aver voluto mettere in chiaro le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane circa il fatto che in passato avesseunacondei: Sono stata sempre indipendente. Ho lavorato come modella e ho vissuto tanto all’estero, con piccoli lavoretti, senza gravare sulla mia famiglia. ...