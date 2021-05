Inter | Hakimi | Qui grande progetto Conte? E' molto esigente

Inter : ??? | MATCH REPORT L'attesa, poi la doppia fiammata di #Eriksen e #Hakimi ???? Il racconto di #CrotoneInter ?? ???? #FORZAINTER ???? - OptaPaolo : 9 - L’Inter è la squadra di questa Serie A che conta più giocatori con almeno 3 gol segnati (ben 9): Lukaku, Lautar… - FBiasin : Handanovic; Skriniar, DeVrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. I titolari di… - AlessandroVig0 : #Hakimi non ha una clausola! Stop. Forse ha una percentuale sulla rivendita. #Inter - ElTrattore : RT @90ordnasselA: “L'Inter ha creato un grande progetto per vincere questo campionato e sono molto orgoglioso di aver potuto aiutare a fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Hakimi

Milano, 5 maggio 2021 " E' stato uno dei punti di forza dell'scudettata. Achrafha subito conquistato i tifosi nerazzurro grazie alla sua ficcante velocità in fascia destra, determinante per l'assetto di Conte molto basato sui quinti di centrocampo.... non si poteva farsi trovare impreparati al 19° scudetto dell'. Né tanto meno alla " naturale "... eh? Ci sarà chi correrà via veloce come, chi dribblerà i vigili come Lautaro, chi li ...La freccia marocchina ha parlato a Onda Cero dopo lo Scudetto all’Inter: il Real avrebbe potuto trattenermi ma fu possibile, all’Inter c’è un grande progetto ...L’agente di Achraf Hakimi, terzino destro dell’Inter, Alejandro Camano, ha parlato all’emittente tedesca TZ a proposito delle offerte per l’ex Real Madrid: “Lo vuole il Bayern Monaco? Non mi sorprende ...