Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital education (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web Learning (www.Federica.eu), nell’ambito dell’Innovation Award 2021 (https://www.InnovationVillage.it/iv-Award), premio annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course): ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno partecipare aiper laindetti daweb(www..eu), nell’ambito dell’(https://www..it/iv-),o annuale dedicato alle innovazione sostenibili, il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse daWeb, il centro per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course): ...

lavoroperte : Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital education - StraNotizie : Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital education - lifestyleblogit : Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital education - - atiaiswa : Al via domani la sesta edizione di Innovation Village, la due giorni dedicata all’innovazione - DianaFondazione : Presentazione del Premio Fondazione Mario Diana sull’economia circolare, istituito nell’ambito dell’Innovation Vill… -