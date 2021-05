Gazzetta: per Koulibaly e Maksimovic la stagione potrebbe essere finita qui (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel momento clou della stagione, in piena rincorsa Champions, il Napoli si trova a dover fare a meno di Koulibaly (per infortunio muscolare) e di Maksimovic (per Covid). La Gazzetta dello Sport scrive che per entrambi la stagione potrebbe essere finita qui. “Il difensore senegalese ha riportato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra e, probabilmente, potrebbe aver chiuso qui la stagione. I tempi di recupero oscillano tra le due o tre settimane e, a questo punto, pare improbabile che Gattuso ne forzi il recupero per l’ultima partita di campionato, contro il Verona, al Maradona. La soglia tra l’allarme e l’emergenza è stata superata, poi, nel primo pomeriggio, quando in sede sono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel momento clou della, in piena rincorsa Champions, il Napoli si trova a dover fare a meno di(per infortunio muscolare) e di(per Covid). Ladello Sport scrive che per entrambi laqui. “Il difensore senegalese ha riportato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra e, probabilmente,aver chiuso qui la. I tempi di recupero oscillano tra le due o tre settimane e, a questo punto, pare improbabile che Gattuso ne forzi il recupero per l’ultima partita di campionato, contro il Verona, al Maradona. La soglia tra l’allarme e l’emergenza è stata superata, poi, nel primo pomeriggio, quando in sede sono ...

Gazzetta_it : #Lukaku: '#Conte, per te lotterò fino alla morte. Apriamo un ciclo con l'#Inter' - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi: ?? PAZZI PER L'INTER Tutte le #notizie ?? - napolista : Gazzetta: per #Koulibaly e #Maksimovic la stagione potrebbe essere finita qui - Ugo06916591 : @Gazzetta_it @Inter Ogni volta che parla dimostra il suo quoziente intellettivo ...però il Conte juventino ti e’ pi… -